Papura a luat toate masurile pentru partida cu FCSB! De cine ii este cel mai mult teama antrenorului Craiovei! "Nu doar Dennis Man e periculos!"

Universitatea Craiova-FCSB este derby-ul etapei a 14-a din Liga 1.

Craiovenii sunt pe primul loc cu 31 de puncte si nu au de gand sa paraseasca pozitia de lider, asta dupa cum declara antrenorul echipei. Corneliu Papura si-a luat toate masurile pentru partida cu FCSB si stie de ce are nevoie Craiova pentru a obtine un rezultat pozitiv.

Antrenorul oltenilor a declarat ca nu ii este teama doar de Dennis Man, ci de tot atacul ros-albastrilor. Papura spune ca si-a luat toate masurile in defensiva pentru a-i opri pe golgeterii FCSB-ului.

"FCSB are jucatori foarte buni in atac, e o echipa care a marcat multe goluri, o echipa foarte ofensiva. Nu doar Dennis Man e periculos, ci intreaga echipa. Daca vrem ceva mai mult, trebuie sa ne autodepasim, trebuie sa fim tot timpul agresivi.

Ne vom lua masurile de siguranta pe faza defensiva si sper sa aratam ca o echipa puternica. Suntem pe primul loc si vrem sa ramanem acolo", a declarat Corneliu Papura la conferinta de presa.

In etapa trecuta, Universitatea Craiova a obtinut o victoria importanta in compania celor de la UTA, scor 2-1, in timp ce FCSB a pierdut derby-ul cu CFR, scor 0-2, pierzand astfel prima pozitie din clasament.