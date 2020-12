Lewandowski, lider in topul golgeterilor din cele mai tari campionate ale Europei! Dennis Man ar fi fost pe podium la egalitate cu Ronaldo! Cum arata clasamentul

Robert Lewandowski a fost cel mai bun marcator al sezonului 2019/20 in Europa.

Desi a cucerit tot ce putea cuceri alaturi de Bayern, polonezul nu a putut sa intre in posesia Balonului de Aur, fiindca trofeul nu a mai fost acordat in acest an din cauza pandemiei de coronavirus.

Lewandowski pare decis sa mai lupte o data pentru aceasta ravnita distinctie. Atacantul lui Bayern este lider, in acest moment, in topul marcatorilor din cele mai tari campionate din Europa.

Polonezul a inscris 17 goluri in primele 13 etape din Bundesliga, avand cu 4 reusite mai mult decat Mohamed Salah, care este pe locul doi in clasamentul golgeterilor.

Podiumul celor mai buni marcatori de pe continent este ocupat de Cristiano Ronaldo, care a marcat 12 goluri, la fel de multe ca Dennis Man pentru FCSB, "perla" lui Gigi Becali fiind golgeterul Ligii 1 dupa 14 etape. :)

Pe locul 4 se afla, la egalitate cu cate 11 reusite, Calvert-Lewin (Everton), Mbappe (PSG) si Son (Tottenham), in timp ce Lukaku (Inter), Ibrahimovic (Milan), Haaland (Dortmund) si Vardy (Leicester) se remarca prin cate 10 goluri inscrise pana acum in campionat.