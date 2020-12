Imaginile asteptate de fanii FCSB! Dennis Man, gata sa ia la tinta portile adverse! 'Perla' lui Becali se pregateste intens sa revina pe teren

Dennis Man s-a accidentat in prima repriza a partidei cu Gaz Metan Medias, din ultima etapa din Liga 1.

Atacantul s-a recuperat mai repede decat se preconiza si ar putea intra pe teren chiar in urmatoarea etapa, cand FCSB va intalni UTA Arad. Kinetoterapeutul echipei, Ovidiu Kurti, a postat pe retelele de socializare un videoclip in care Dennis Man se antreneaza in sala de forta.

Alaturi de Man, ar putea sa revina pe gazon si capitanul Florin Tanase, care s-a accidentat tot la partida cu Medias. Man si Tanase sunt golgeterii Ligii 1 cu cate noua goluri fiecare. Marti, Dennis Man anuntase pe retelele de socializare ca a revenit la antrenamente, postand o fotografia cu echipa, alaturi de mesajul: "Am revenit. Sa luptam, echipa!".

Inaintea partidei cu UTA, FCSB este lider in Romania cu 27 de puncte, cu doua puncte mai mult fata de principala urmaritoare, Universitatea Craiova.