Decizia care l-a SURPRINS pe Dennis Man: "E ciudat!" Ce a spus dupa dubla inscrisa in poarta Craiovei

Dennis Man (22 ani) este golgheterul Ligii 1 cu 12 reusite in acest sezon!

Extrema ros-albastrilor a inscris o 'dubla' in poarta Craiovei si s-a distantat de Florin Tanase in clasamentul golgheterilor Ligii 1. Man, a carui cota a crescut cu 1.5 milioane dupa cum a anuntat astazi Transfermarkt, are un start de sezon excelent la FCSB.

Fotbalistul a vorbit la finalul partidei despre prestatia echipei sale, dar si despre evolutia sa, revenit dupa accidentare. Totodata, Man a vorbit si despre decizia ca meciul FCSB - Sepsi sa se joace la Mogosoaia, din cauza problemelor cu acoperisul de pe Arena Nationala.

"Am intalnit un adversar bun, aveam nevoie de victorie pentru moral, pentru a urca din nou pe primul loc. Am venit dupa o infrangere, important este ca am strans randurile si am reusit sa plecam cu cele 3 puncte.

Am inceput slab meciul, vorbisem la pauza si spuneam sa intram mai bine in a doua repriza, am fost moi. Important e ca am reusit sa inscriem chiar si cu jocul de la inceputul partidei si am intrat la pauza cu avantaj.

Pauza de 5-6 zile m-a dat putin inapoi, nu sunt 100%, recunosc asta. Important este ca strangem puncte, ca reusesc sa imi ajut echipa.

Ciudat ca jucam la Mogosoaia, important e sa stim ce avem de facut luni, sa mergem sa luam cele 3 puncte si sa terminam pe primul loc pana la pauza.

Suntem mult mai bine decat in anii precedenti, se vede pe teren asta, suntem mai maturi anul asta si mai uniti", a spus Dennis Man la finalul partidei.