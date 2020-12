Gigi Becali, aproape de o super LOVITURA! Cota lui Dennis Man a EXPLODAT! Cine sunt cei mai valorosi fotbalisti din Liga 1 

Visul lui Gigi Becali ar putea deveni realitate.

Patronul lui FCSB isi doreste sa ii transfere pe Florinel Coman si Dennis Man pe cel putin 10-15 milioane de euro, iar astazi a primit o veste buna.

Site-ul de specialitate transfermarkt.com a modificat cotele fotbalistilor din Liga 1, Man devenind cel mai scump jucator din campionatul Romaniei.

Fotbalistul este cotat la 6,5 milioane de euro, cota lui crescand cu 1,5 milioane de euro in urma prestatiilor bune din ultima vreme. Atacantul in varsta de 22 de ani are 13 goluri si 7 assist-uri in cele 14 meciuri disputate in acest sezon pentru FCSB.

In top 10 cei mai valorosi jucatori din Liga 1, FCSB mai are 3 reprezentanti: Florinel Coman, cotat la 5,5 milioane de euro, Florin Tanase, care valoreaza 3 milioane de euro, si Darius Olaru, a carui cota de piata este de doua milioane de euro.

CFR Cluj are si ea 3 jucatori in topul celor mai bine cotati fotbalisti din Liga 1. Este vorba despre Andrei Burca (2,3 milioane de euro), Cristi Manea (2,2 milioane de euro) si Billel Omrani (2 milioane de euro).

Universitatea Craiova este reprezentata de Alexandru Cicaldau (5,5 milioane de euro) si Nicusor Bancu (2 milioane de euro), celalalt jucator din top 10 cei mai valorosi fotbalisti din Liga 1 fiind Aleix Garcia, fotbalistul lui Dinamo cotat la doua milioane de euro.