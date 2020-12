Dennis Man, despre retragerea lui Gigi Becali din viata publica: "Vede si dansul asta!" Ce spune de criticile patronului de la FCSB

FCSB este lider in Liga 1 la finalul acestui an, iar Dennis Man crede ca forma echipei se datoreaza si patronului, care nu si-a mai criticat jucatorii public.

Dennis Man a fost desemnat fotbalistul anului in Romania, in cadrul unui vot organizat de Gazeta.

Atacantul de 22 de ani traverseaza cea mai buna forma a carierei si este golgheterul campionatului, cu 12 goluri si 4 pase decisive.

Man este de parere ca forma buna a echipei se datoreaza intr-o mica parte si patronului Gigi Becali, care le-a oferit linistea necesara jucatorilor pentru a obtine performanta:

"Sunt fericit ca echipa merge bine. Chiar nu stiu ce sa zic la aceasta intrebare. Probabil ca e mai bine asa, vede si dansul asta. Suntem mai linistiti, dar asta nu inseamna ca nu suntem constienti pentru ce echipa jucam, ce tricou purtam. Cred ca fiecare jucator stie asta", a spus Man, pentru Gazeta.

Gigi Becali s-a retras de peste trei luni din viata publica si nu si-a mai criticat jucatorii la TV.

Dennis Man recunoaste ca nu erau momente usoare pentru fotbalisti si punea la suflet tot ce se spunea:

"Sa fiu sincer, la inceput da! A fost un moment greu, puneam la suflet tot ce se scria despre mine. Acum m-am maturizat putin, iau lucrurile bune asa cum sunt, iar pe cele negative caut sa le transform in parti pozitive", a mai spus Man.

Atacantul ros-albastrilor spune ca lipsa criticilor poate fi un avantaj si in dezvoltarea noilor talente de la FCSB, care nu mai sunt nevoite sa treaca prin asemenea lucruri:

"Cred ca da! Enorm! Sunt tineri, stiu ce am patit eu cand am ajuns aici. Iar ei sunt acum acea situatie. E mult mai bine pentru ei ca patronul sa-i lase in pace", a mai spus Man.