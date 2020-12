BREAKING NEWS | Dennis Man, cerut de fanii unei echipe URIASE din Europa: "E visul meu din acest an!" Cum i-a impresionat atacantul FCSB-ului

Dennis Man este goglheterul Ligii 1 in acest sezon, iar fanii lui Fenerbahce vor un transfer al atacantului de la FCSB.

Dennis Man a fost monitorizat de mai multe echipe in ultimele luni. Norwich, club din liga secunda a Angliei, chiar a venit la Bucuresti pentru a negocia pentru atacantul FCSB-ului, insa nu s-a inteles cu Gigi Becali in privinta sumei de transfer.

Golgheter in acest sezon, cu 10 reusite in 13 partide, Man a ajuns in atentia fanilor lui Fenerbahce, care cer clubului sa fie transferat.

Mai multi suporteri si-au exprimat aceasta dorinta pe Twitter:

"Am vazut zvonuri ca ar putea sa vina Dennis Man. Si el, dar si Osayi-Samuel, sunt fotbalisti care ridica tribunele in aer. Ambii controleaza excelent mingea, au suturi fantastice, se descurca bine pe spatii mici, au sprint, iar echipa ar arata complet diferit cu ei in teren”, a pustat un fan al lui Fenerbahce, pe Twitter.

Osayi-Samuel gelirse,tribünleri ayağa kaldırır.Dennis Man söylentileri de geçiyor,ikisininde top kontrolleri,dar alanda attıkları fantastik çalımlar,sprinter oluşları,takıma bambaşka bir hava katar. — Coskun Küskü (@coskun_kusku) December 16, 2020

"L-am urmarit pe Man! Am vazut ca va face un pas inainte si va juca la o echipa mare. Hai sa-l luam! Man e visul meu din acest an", a mai afirmat un alt suporter.

İzledim ben biliyorum o adamı geçen sene kiralık oynuyordu bonservisini aldilar sportingden aşırı iyiydi o zaman alalım yazmıştım şimdi daha büyük takımlara geçiş yapar benim bu sene ki hayalim Dennis Man o da benzer stilde bir futbolcu keşke alsak yoksa seneye yine başini aliriz — BelloHaber (@transferFBhbr) December 16, 2020

Dennis Man este cotat la 5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Calitatile atacantului de la FCSB au fost apreciate si de Ronny Rosenthal. Ronny a descoperit mai multe vedete din fotbalul mondial, printre care Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o, Aubameyang sau Kompany:

"Man? E bun ca nivel. E un jucator talentat, are o viteza buna! In acest sezon a marcat multe goluri si acest lucru este foarte important.

Stiu ca va fi in curand unul dintre cei mai importanti jucatori pentru nationala Romaniei", a spus Ronny Rosenthal, intr-un interviu exclusiv PRO TV si SPORT.RO.