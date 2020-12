BREAKING NEWS: Dennis Man e FOTBALISTUL ANULUI in Romania! Si-a DISTRUS rivalii si Becali VISEAZA din nou la un transfer de milioane

Dennis Man a fost desemnat fotbalistul anului in ancheta Gazetei Sporturilor!

Man s-a impus categoric in votul organizat de Gazeta! A fost primul la toate cele 5 categorii: votul fanilor, al jurnalistilor GSP, al presedintilor de club, al antrenorilor si capitanilor de echipa din Liga 1.

Dennis Man (22 de ani) e golgeterul momentului in Liga 1. Are 12 reusite in 14 aparitii. Becali il evalueaza la 15 milioane de euro si spera ca datele care se aduna in jurul numelui sau sa-i cimenteze cota. FCSB a negociat in vara cu Norwich, Atalanta sau Lokomotiv, insa niciuna nu a ajuns nici macar aproape de suma visata de Gigi.

Dennis Man e la al 5-lea sezon cu FCSB. A fost cumparat in 2016 de la UTA in schimbul a 400 000 de euro, dupa ce a impresionat in liga secunda.