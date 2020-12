"M-a surprins ce a zis Octavian Popescu!" La doar 22 de ani, Dennis Man e idol pentru colegul sau de la FCSB! Ce spune de relatia cu pustiul de 17 ani

Dennis Man e cel mai in forma fotbalist de la FCSB si este deja modelul tinerilor din echipa.

Octavian Popescu (17 ani) declara dupa victoria FCSB-ului cu UTA Arad, scor 3-0, cand a reusit sa obtina un penalty, ca idolul sau din cadrul echipei este Dennis Man.

Tanarul mijlocas spunea ca Man este cel care il ajuta cel mai mult si ii ofera sfaturi.

Dennis Man s-a declarat surprins de ce a spus colegul sau si spune ca e bucuros faptul ca a devenit un exemplu pentru cei mai tineri:

"E clar ca e cel mai bun moment al carierei mele. Cred ca imi ajut echipa meci de meci, cu macar un gol sau o pasa de gol. Ca am devenit si idol e un bonus. Ma bucura faptul ca am devenit idol pentru unii copii. Din pacate, eu n-am avut idoli atat de tineri. Sincer, m-a surprins ceea ce a zis Octavian. Toti incercam sa-l ajutam, nu doar eu. E un fotbalist mai tanar, diferenta nu e totusi asa mare. Stiu prin ce trece acum, stiu cat e de greu, la inceput, la un club precum FCSB. Am trecut prin asta, de asta sunt oricand alaturi de el. Iar daca il mai pot si ajuta, ma bucura suplimentar", a spus Dennis Man, pentru Gazeta.

Dennis Man: "Nu recomand copiilor sa puna scoala pe locul 2! Mereu discut asta cu tatal meu"

Cel mai bun marcator al FCSB-ului spune ca fotbalul a fost intotdeauna pe primul loc in viata lui si a negljita scoala, lucru pe care nu il recomanda copiilor care il urmaresc:

"Am discutia asta mereu cu tatal meu. Mai glumeste cu mine. Imi spune: "Daca nu reuseai cu fotbalul, sa fii la un nivel bun, nu stiu ce te faceai. Nu te pricepi la nimic altceva" (rade). Asa imi mai spune el. Ii dau dreptate totusi, eu de mic m-am focusat pe fotbal. Pentru mine scoala a fost pe locul 2, ceea ce nu-i un lucru bun. Nu recomand copiilor asta! Ii indemn sa faca o scoala, sa aiba o meserie, apoi fotbalul", a mai spus Man.