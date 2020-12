"Stai, mai, ce tot claxonezi?!" :) Reactia GENIALA a lui Tanase cand a fost confundat cu Dennis Man: "Nu am fost eu omul meciului!" :))

FCSB s-a impus cu 2-0 in deplasarea cu Universitatea Craiova si a urcat pe primul loc in clasament.

Ros-albastrii au castigat derby-ul de pe Oblemenco si s-au dus la doua puncte distanta de olteni. Dennis Man a inscris o dubla si s-a distantat de Tanase in clasamentul goglheterilor cu 12 reusite in acest sezon, in timp ce capitanul FCSB-ului a ramas doar cu 9 goluri.

Revenit dupa ce s-a accidentat in meciul cu UTA Arad, Tanase a fost trimis de Petrea titular cu Craiova si a avut ocazii imense de a inscrie, insa Pigliacelli a intervenit salvator la suturile sale. Capitanul a vorbit la finalul partidei si a fost protagonistul unui episod extrem de amuzant.

Oprit de reporteri pentru un interviu, Tanase a fost atentionat de soferul autocarului sa se grabeasca, claxonandu-l. 'Decarul' ros-albastrilor i-a raspuns soferului, usor iritat: "Stai, mai, ce tot claxonezi?!", iar apoi si-a continuat interviul.

Unul dintre reporteri a spus "Ai fost omul meciului", moment in care Tanase a inceput sa rada si i-a replicat: "Nu, nu am fost. Man a fost!" :))

"Este intr-o forma foarte buna, speram sa o tina tot asa. Jucam la Mogosoaia, speram sa facem un meci bun si sa ramanem pe primul loc.

Normal ca i-a crescut cota lui Man in seara asta, la fiecare gol, creste cota, moralul", a adaugat Tanase.