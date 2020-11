Versiunea FCSB-ului fara Darius Olaru, Florin Tanase si Dennis Man, accidentati in meciul cu Gaz Metan! Cum ar putea arata echipa lui Petrea

FCSB este lider solitar in Liga 1 dupa victoria cu 3-2 in fata lui Gaz Metan.

In meciul cu Gaz Metan, Darius Olaru a suferit o accidentare la genunchi, iar Dennis Man si Florin Tanase au avut probleme musculare. Pana in acest moment nu se stie perioada de absenta a celor 2 si se asteapta rezultatele oficiale de la RMN. Vestile nu sunt deloc imbucuratoare pentru echipa lui Gigi Becali in conditiile in care ar putea sa joace fara cei mai buni marcatori din Liga 1, Dennis Man si Florin Tanase, ambii cu cate 9 reusite.

FCSB ar putea sa acopere absentele celor 3 cu rezerve sau cu jucatori care sa nu evolueze pe postul lor natural. In locul lui Florin Tanase si al lui Darius Olaru care evoluau la mijlocul echipei, ar putea fi titularizati: Ionut Vana si Razvan Oaida, jucator care a revenit dupa o accidentare lunga. Ovidiu Popescu, Gabriel Simion si Adrian Sut ar urma sa formeze linia de trei alaturi de Ovidiu Perianu.

FCSB are la dispozitie multi fotbalisti, insa Razvan Oaida si Ionut Vina sunt singurii jucatori cu un profil asemenator cu cel al lui Florin Tanase si Darius Olaru. Ovidiu Popescu, Gabriel Simion si Adrian Sut sunt fotbalisti care pot evolua mai bine pe postul de mijlocas central defensiv. Pentru a-i inlocui pe cei doi, Toni Petrea va avea un mijloc format din Razvan Oaida, Ovidiu Perianu si Ionut Vina.

In prima partea a meciurilor cu Botosani si Gaz Metan, Dennis Man a jucat in centru atacului. Totusi, o data cu accidentarea, Bus are sansa a revina in atacul FCSB-ului. Postul de extrema dreapta al lui Man va fi lasat liber si acolo va evolua Olimpiu Morutan, care a jucat bine pe acea pozitie la Medias.

Toni Petrea nu are inlocuitor in banda stanga, acolo unde evolua Florinel Coman, cel care este accidentat in continuare. Octavian Popescu, pustiul in varsta de 17 ani a aratat un nivel ridicat de fiecare data cand a fost aruncat in joc, iar cu Gaz Metan a demonstrat ca ca poate face fata la nivelul Ligii 1. Fara Coman si Florin Tanase, Octavian Popescu are toate sansele sa fie titular. Alexandru Buziuc ar putea evolua si el in banda stanga, totusi, chiar daca are experienta la nivelul Ligii 1, nu a aratat calitatile pe care le are Octavian Popescu.

Echipa FCSB-ului fara Darius Olaru, Florin Tanase si Dennis Man:

Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Oaida, Perianu, Vina - Morutan, Bus, Oct. Popescu