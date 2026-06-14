Fostul campion cu Dinamo, numit antrenor principal la echipa secundă a ”câinilor” după ce a câștigat titlul în ultimul sezon!

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Cine este noua campioană din NBA: nu mai câștigase titlul de pe vremea lui Nixon!

LIVE de la ora 13:00 pe PRO TV și VOYO, cântăreții Pia Ioana și Andrei Bănuță sunt invitații de la emisiunea ”Fața la joc!”.

Ca de fiecare dată, în platou vor fi analizate cele mai importante subiecte din sportul românesc și internațional, dar și declarațiile care au atras atenția în ultimele zile.

Fața la Joc, la PRO TV și pe VOYO

„Fața la Joc” este una dintre emisiunile dedicate sportului difuzate săptămânal de PRO TV și VOYO.

Totodată, Costin Ștucan poate fi urmărit și în cadrul emisiunii „Play On Sport”, disponibilă exclusiv pe platforma VOYO.

Nu ratați o nouă ediție „Fața la Joc”, duminică, de la ora 13:00, la PRO TV și pe VOYO.