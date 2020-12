Memphis Depay, mai IEFTIN decat Dennis Man! Suma incredibil de mica pentru care oficialii lui Lyon sunt dispusi sa-l lase sa plece

Memphis Depay mai are 6 luni de contract cu Olympique Lyon.

Francezii par a fi dispusi sa il lase sa plece in aceasta iarna pentru a nu-l pierde gratuit la vara. Potrivit L'Equipe, oficialii lui Lyon sunt de acord sa il transfere pe Depay pentru doar 5 milioane de euro in urmatoarea perioada de mercato.

Lyon si Barcelona au negociat intens in ultimele luni mutarea olandezului pe care Ronald Koeman si-l doreste la echipa. Cele doua cluburi nu au ajuns, insa, la un numitor comun in ceea ce priveste suma transferului. Francezii cereau 25 de milioane de euro, bani pe care catalanii nu ii puteau investi in aceasta mutare.

Jurnalistii francezi noteaza ca acum presedintele lui Lyon, Jean-Michel Aulas, este de acord sa renunte la o parte semnificativa din suma pe care si-o dorea pentru Depay, care a ajuns in Franta in 2017, fiind transferat de la Manchester United in schimbul a 16 milioane de euro.

Pentru atacantul in varsta de 26 de ani s-au mai aratat interesati si cei de la PSG.

Memphis Depay a jucat in toate meciurile din acest sezon al Ligue 1 la Lyon, reusind 8 goluri si 4 assist-uri.