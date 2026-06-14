Acord! Ruben Amorim și-a găsit echipă

La mai bine de cinci luni distanță de la despărțirea de Manchester United, Ruben Amorim și-a găsit o altă echipă. Este foarte aproape de a antrena în Serie A, unde se va bate la titlu cu Cristi Chivu.

AC Milan a făcut o schimbare la nivelul staff-ului tehnic după ce a ratat prezența în UEFA Champions League, dar și titlul de campioană. Max Allegri a fost dat afară, iar șefii clubului vor să-l aducă pe Amorim, care și-a dat deja acordul pentru a prelua echipa, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Ruben Amorim și-a dat acordul pentru a prelua AC Milan

Cele două părți s-au înțeles deja în privința unui contract valabil până în 2029, cu un salariu anual de patru milioane de euro pentru antrenorul portughez. Mai sunt doar câteva detalii de pus la punct, dar Amorim este încrezător că va antrena Milanul.