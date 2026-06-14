Acord! Ruben Amorim și-a găsit echipă

Acord! Ruben Amorim și-a găsit echipă Serie A
SPORT.RO
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Ruben Amorim (41 de ani) revine în antrenorat, după experiența eșuată de la Manchester United.

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La mai bine de cinci luni distanță de la despărțirea de Manchester United, Ruben Amorim și-a găsit o altă echipă. Este foarte aproape de a antrena în Serie A, unde se va bate la titlu cu Cristi Chivu.

AC Milan a făcut o schimbare la nivelul staff-ului tehnic după ce a ratat prezența în UEFA Champions League, dar și titlul de campioană. Max Allegri a fost dat afară, iar șefii clubului vor să-l aducă pe Amorim, care și-a dat deja acordul pentru a prelua echipa, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Ruben Amorim și-a dat acordul pentru a prelua AC Milan

Cele două părți s-au înțeles deja în privința unui contract valabil până în 2029, cu un salariu anual de patru milioane de euro pentru antrenorul portughez. Mai sunt doar câteva detalii de pus la punct, dar Amorim este încrezător că va antrena Milanul.

Cel mai probabil, obiectivul lui AC Milan pentru sezonul următor va fi ”Scudetto”, ținând cont că rivala Inter Milano a avut un an de senzație, cucerind eventul.

Pentru tehnicianul portughez ar fi o oportunitate uriașă de a-și relansa cariera după despărțirea de Manchester United. Amorim este liber de contract din ianuarie și a părăsit Old Trafford cu 25 victorii, 15 remize și 23 de înfrângeri, cu o medie de 1,43 puncte câștigate pe meci.

După ce a fost dat afară de la Manchester United, Ruben Amorim s-a ales cu o avere: 11,5 milioane de euro drept despăgubire. În total, toată experiența antrenorului portughez pe Old Trafford a costat o avere pentru club: 31,5 milioane de euro.

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