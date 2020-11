O echipa din Rusia a pus ochii pe Dennis Man, dar oferta nu il poate convinge pe Becali! Cat sunt dispusi sa plateasca rusii

Rusii ar putea plati mai putin de jumatate din suma refuzata anul trecut de patronul FCSB pentru vedeta sa.

FK Rostov este noua echipa interesata de Dennis Man. Clubul din prima liga rusa de fotbal, antrenat de Valeri Karpin, il urmareste pe internationalul roman pentru a-si intari compartimentul ofensiv. Rusii ar fi dispusi sa achite pentru transferul lui Man 5 milioane de euro, plus sa mai promita alte 3 milioane ca bonusuri de performanta si sa lase FCSB-ului 15% dintr-un viitor transfer. Pentru "galben-albastri" au mai jucat romanii Andrei Prepelita, Razvan Cocis si Sorin Ghionea, dar si Miha Mevlja, fostul fundas al lui Dinamo, vandut ulterior la Zenit St. Petersburg.

Echipa din nordul Marii Negre, din orasul aflat pe fluviul Don, la 1.100 de kilometri de Bucuresti, a terminat sezonul trecut pe locul al cincilea in Rusia, dupa Zenit, Lokomotiv Moscova, FC Krasnodar si TSKA Moscova, si a fost eliminata in turul 3 al preliminariilor Europa League, de catre Maccabi Haifa, in acelasi tur in care si FCSB a parasit competitia. Vedetele actualului lot sunt Mathias Normann, Haitar Aleesami (Norvegia), Kento Hashimoto (Japonia), Dennis Hagikadunici (Bosnia), Khoren Bayramyan (Armenia), Roman Eremenko (Finlanda), Pavel Mamaev, Dimitri Poloz si Aleksei Kozlov (Rusia).

Clubul joaca pe Rostov Arena, un stadion de 270 de milioane de euro si cu 45.000 de locuri, construit pentru CM 2018, si este finantat de catre Rostov Oblast, al carui steag are chiar culorile Romaniei, albastru-galben-rosu. In sezonul 2016-2017, "Selmashi" au jucat in grupele Champions League, unde au terminat pe locul al treilea intr-o grupa cu Bayern Munchen, Atletico Madrid si PSV Eindhoven, si au atins apoi optimile de finala ale Europa League, de unde au fost eliminati de Manchester United, castigatoarea trofeului, dupa 1-1 si 0-1.

In ultimii ani, Dennis Man (22 ani) a mai fost urmarit de Norwich, Feyenoord, Monaco, Birmingham, Anderlecht, AS Roma, Atalanta si Sampdoria, dar sumele cerute de Gigi Becali, intre 15 si 25 de milioane de euro, au descurajat echipele interesate sa faca o oferta concreta. Conform site-ului de specialitate wwww.transfermarkt.com, Man este cotat la 5 milioane de euro. De-a lungul carierei, jucatorul care poate juca extrema dreapta, mijlocas ofensiv si atacant, a evoluat pentru UTA Arad (2015-2016) si FCSB (2016-2020). El are o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro si un salariu anual de 210.000 de euro. Man are 19 selectii pentru nationala U21, cu care a ajuns pana in semifinalele Euro 2019 si cu care va participa la Euro 2021 si la JO de la Tokyo, dar si 6 prezenta la reprezentativa de seniori a Romaniei.