SUPER-OFERTA pentru Dennis Man! Becali ar fi primit 12 milioane pentru 'perla' FCSB! Care a fost raspunsul sau 

Dennis Man (22 ani) a fost numit fotbalistul anului in Romania pentru sezonul exceptional pe care il are.

Extrema ros-albastrilor este golgheter in Liga 1 cu 12 goluri inscrise in 16 meciuri jucate, iar in marti a fost numit fotbalistul anului in Romania in gala Gazetei Sporturilor.

Dorit in vara de numeroase echipe din Europa, Dennis Man ramane principala tinta a cluburilor internationale. FCSB ar fi primit o oferta de 12 milioane de euro pentru extrema dreapta, anunta Digi Sport.

Cu toate astea, Gigi Becali nu ar fi dispus sa accepte suma oferita in schimbul 'perlei' sale. Finantatorul FCSB cere de la 14 milioane de euro in sus pentru cel mai bun jucator al sau.

Dennis Man este si cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1. Dupa ultimele actualizari Transfermarkt, Man a ajuns sa valoreze 6.5 milioane de euro, cu 1.5 milioane mai mult fata de sezonul trecut.