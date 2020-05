"Nepotismul castiga mereu!" Johansson dezvaluie motivul pentru care pleaca de la CSM Bucuresti dupa doar 3 luni

Per Johansson pleaca de la CSM Bucuresti dupa doar 3 luni.

Per Johansson a reactionat dur cu privire la modul in care cea de-a treia sa experienta la CSM Bucuresti s-a incheiat. Suedezul, care a fost de doua ori antrenor principal al "tigroaicelor", s-a intors in februarie pentru a-i fi secund lui Adi Vasile.

Dupa ce sezonul Ligii Nationale de handbal a fost inghetat, titlul nemaifiind acordat, echipele calificate in cupele europene au fost selectate pe baza clasamentului din momentul intreruperii competitiei. Acest lucru a fost in defavoarea echipei CSM Bucuresti, care era la egalitate de puncte cu formatia din Rm. Valcea, avand un meci mai putin disputat.

Asta l-a infuriat pe Johansson, care a reactionat dur. "Cei care striga cel mai tare si fac parte din clanul potrivit castiga, mai ales atunci cand bazele si valorile de baza ale sportului sunt puse in ultima instanta. Handbalul este abuzat incontinuu si nepotismul castiga mereu in final.

Felicitari domnilor Florentin Pera si Florin Verigeanu de la Ramnicu Valcea, care au strigat cel mai tare si au castigat. Cred ca e fantastic sa obtii un titlu chiar daca toata lumea stie ca esti pe locul doi”, a declarat Johansson pentru Fanatik.

Ultima partida in care Per Johansson a fost pe banca "tigroaicelor" a fost derby-ul cu SCM Rm. Valcea, incheiat cu victoria la limita a bucurestencelor, scor 23-22.

La sfarsitul meciului, suedezul a avut un conflict cu antrenorul echipei adverse, Florentin Pera, cei 2 fiind la un pas de a se lua la bataie.