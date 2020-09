Victorie DRAMATICA pentru CSM Bucuresti in Champions League! Cristina Neagu a marcat golul victoriei in ULTIMA SECUNDA

CSM Bucuresti a invins-o pe Esbjerg din Danemarca, scor 30-29, in al doilea meci din Grupa A a Champions League.

Cristina Neagu a fost eroina CSM-ului in partida de astazi, cea mai buna jucatoare de handbal din lume reusind sa dea golul victoriei in ultima secunda a partidei. Neagu a fost cea mai buna marcatoare din teren, cu 10 reusite.

In primul meci din grupa, CSM Bucuresti s-a impus, pe teren propriu, impotriva lui Metz (Franta), scor 31-26.

CSM Bucuresti este lider in Grupa A, cu 4 puncte, fiind urmata de Rostov (3 puncte) si Esbjerg, Metz si Kristiansand, toate cu cate 2 puncte.

In etapa viitoare, CSM Bucuresti va juca pe teren propriu, in 27 septembrie, cu rusoaicele de la Rostov-Don.

Meciurile din faza grupelor se vor juca pana in 14 februarie 2021, cand primele doua clasate se vor califica in sferturile de finala. Echipele de pe locurile 3-6 vor juca playoff, pentru celelalte patru locuri disponibile, in sistem eliminatoriu, in 6-7 martie si 13-14 martie 2021.

Sferturile de finala sunt programate in 3-4 aprilie si 10-11 aprilie, iar Turneul Final Four, in 29-30 mai 2021, la Budapesta.

Din competitie mai face parte si SCM Ramnicu Valcea, echipa care a fost acceptata direct in Champions League, in timp ce CSM Bucuresti a primit un wildcard.

Echipa din Ramnicu Valncea are doua infrangeri in primele doua meciuri, scor 21-28 cu Brest si 21-30 cu Odense.