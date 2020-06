BREAKING NEWS! Liga Campionilor la handbal a fost ANULATA! CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea erau in sferturile de finala

Federatia Europeana de Handbal a decis anularea sezonului din Liga Campionilor!

Anuntul a fost facut pe site-ul oficial, printr-un comunicat. Motivul este evolutia pandemiei de coronavirus, care inca afecteza sanatatea globala, iar prioritatile Federatiei sunt sanatatea si siguranta echipelor.

Astfel, toate meciurile programate in perioada 3-6 septembrie la Budapesta au fost anulate.

CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea erau calificate in sferturile de finala acolo unde aveau dueluri de top impotriva echipelor puternice.

CSM Bucuresti ar fi jucat impotriva lui Gyorn, in timp ce Ramnicu Valcea avea adversar pe Metz in sferturi. Vestea buna pentru cele doua echipe este ca sunt calificate in sezonul urmator, dupa ce CSM a primit wildcard, iar Valcea a iesit campioana.