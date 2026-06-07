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Fața la Joc, ACUM la PRO TV și pe VOYO! Codruța Filip și Jorge sunt invitații lui Costin Ștucan

Invitată în această duminică la emisiunea ”Fața la joc!” de pe PRO TV, cântăreața Codruța Filip a dezvăluit care este echipa ei favorită din fotbalul românesc.

”Sunt dinamovistă! Da, îmi place! Și eu sunt fidelă, indiferent de vremuri”, a recunoscut cântăreața.

Codruța Filip, poveste amuzantă cu Florin Prunea

Artista a fost provocată de moderatorul Costin Ștucan să povestească o întâmplare alături de Florin Prunea, fostul ei coleg de la emisiunea Desafio, difuzată pe PRO TV.

„Nu știu dacă să vă fac să râdeți, dar la un moment dat, când s-a enervat rău… Având în vedere condițiile în care am stat, te așteptai ca la un moment dat să clacheze, dar nu. Ne-a prins în pustiu o furtună mare de tot și cred că am stat mai mult de 24 de ore uzi la picioare. Am făcut și probe, și trasee, era să o dăm în pneumonie. Și știu că a zis domnul Prunea că «plec acasă, ne batem joc?». Era fiert să câștige probele. Nu se lăsa deloc”, a povestit Codruța Filip.

„Sunt foarte bine. Extraordinar. A zis Prunea de mine? Am fost colegi, am fost în aceeași echipă la competiție. Dacă m-a lăudat, gata. Îi mulțumim, îl salutăm. Domnul Prunea, stimă și respect!”, a spus Codruța Filip.