Invitată în această duminică la emisiunea ”Fața la joc!” de pe PRO TV, cântăreața Codruța Filip a dezvăluit care este echipa ei favorită din fotbalul românesc.
”Sunt dinamovistă! Da, îmi place! Și eu sunt fidelă, indiferent de vremuri”, a recunoscut cântăreața.
Codruța Filip, poveste amuzantă cu Florin Prunea
Artista a fost provocată de moderatorul Costin Ștucan să povestească o întâmplare alături de Florin Prunea, fostul ei coleg de la emisiunea Desafio, difuzată pe PRO TV.
„Nu știu dacă să vă fac să râdeți, dar la un moment dat, când s-a enervat rău… Având în vedere condițiile în care am stat, te așteptai ca la un moment dat să clacheze, dar nu. Ne-a prins în pustiu o furtună mare de tot și cred că am stat mai mult de 24 de ore uzi la picioare. Am făcut și probe, și trasee, era să o dăm în pneumonie. Și știu că a zis domnul Prunea că «plec acasă, ne batem joc?». Era fiert să câștige probele. Nu se lăsa deloc”, a povestit Codruța Filip.
„Sunt foarte bine. Extraordinar. A zis Prunea de mine? Am fost colegi, am fost în aceeași echipă la competiție. Dacă m-a lăudat, gata. Îi mulțumim, îl salutăm. Domnul Prunea, stimă și respect!”, a spus Codruța Filip.