Cel mai apreciat model pe piața franceză rămâne Sandero. Modelul a fost comercializat în aproximativ 6.000 de exemplare în luna mai și continuă să genereze aproape jumătate din vânzările totale ale mărcii. În luna martie, Sandero a stabilit un record pe piața din ”Hexagon”, depășind pragul de 7.000 de unități vândute și urcând pentru prima dată pe locul al doilea în clasamentul general al vânzărilor auto din Franța.

Potrivit datelor aferente lunii mai 2026, Dacia a înmatriculat în Franța 11.562 de autoturisme, cu aproape 3 la sută mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Chiar dacă rezultatul indică o ușoară scădere, nivelul vânzărilor rămâne peste media lunară înregistrată de marcă în ultimii doi ani.

Barcelona intră în cursa pentru puștiul-minune de 45 milioane de euro din Germania

Fața la Joc, ACUM la PRO TV și pe VOYO! Codruța Filip și Jorge sunt invitații lui Costin Ștucan

Curacao, show TOTAL înainte de debutul la Campionatul Mondial: 4-0 și 10% din populația țării pe stadion!

În perioada ianuarie–mai 2026, Dacia Sandero a acumulat aproape 25.000 de înmatriculări în Franța, fiind depășită doar de Peugeot 208. Clasarea pe locul secund a fost favorizată și de strategia Renault de a comercializa simultan două generații ale modelului Clio, ale căror rezultate sunt contabilizate separat.

În 2024, automobilul a fost cel mai vândut model de pe continent, depășind inclusiv Tesla Model Y și Renault Clio, o premieră istorică pentru marca Dacia, scrie profit.ro.

Cu toate acestea, evoluția generală a mărcii în Franța rămâne sub presiune. Vânzările totale ale Dacia au ajuns la 52.705 unități în primele cinci luni ale anului, cu 12,4% mai puțin față de aceeași perioadă din 2025. Cota de piață a coborât la 7,9%, sub nivelurile de peste 9% atinse în anii anteriori.

În ceea ce privește celelalte modele din gamă, Duster se află în afara primelor zece automobile vândute în Franța, ocupând locul 11. Bigster, noul SUV al mărcii, se situează pe locul 24, în timp ce Jogger și Spring ocupă poziții mai îndepărtate în clasament.

Rezultatele confirmă faptul că Sandero rămâne principalul pilon comercial al Dacia. Într-o piață extrem de competitivă precum cea franceză, modelul continuă să atragă clienți prin combinația dintre preț accesibil, costuri reduse de utilizare și o ofertă adaptată cerințelor actuale ale consumatorilor.