Barcelona intră în cursa pentru puștiul-minune de 45 milioane de euro din Germania

Barcelona intră în cursa pentru puștiul-minune de 45 milioane de euro din Germania La Liga
SPORT.RO
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FC Barcelona continuă să urmărească unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Europa. 

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Ibrahim MazaBarcelonaAlgeriaBayer Leverkusen
Din articol

Este vorba despre Ibrahim Maza, mijlocașul ofensiv al lui Bayer Leverkusen. Potrivit Mundo Deportivo, interesul catalanilor pentru jucătorul de 20 de ani este în continuare foarte puternic, însă Barcelona nu este singurul club care îl monitorizează. Pe lista pretendentelor se află și Manchester City.

Barcelona îl vrea pe Ibrahim Maza

Cotat la 45 de milioane de euro de Transfermarkt, Maza a avut un sezon solid în Bundesliga. Fotbalistul cu origini algerieno-vietnameze a bifat 28 de meciuri în campionat, reușind 3 goluri și 4 pase decisive.

În toate competițiile, mijlocașul ofensiv a adunat 44 de apariții, 5 goluri și 6 assist-uri pentru Bayer Leverkusen.

Născut în Germania, din tată algerian și mamă vietnameză, Ibrahim Maza a ales să reprezinte Algeria la nivel internațional, deși a evoluat anterior pentru selecționatele de juniori ale Germaniei.

Maza a fost inclus în lotul Algeriei pentru Cupa Mondială din 2026, unde va fi coleg cu veteranul Riyad Mahrez, atacantul lui Al Ahli.

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