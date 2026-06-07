Barcelona intră în cursa pentru puștiul-minune de 45 milioane de euro din Germania

Este vorba despre Ibrahim Maza, mijlocașul ofensiv al lui Bayer Leverkusen. Potrivit Mundo Deportivo, interesul catalanilor pentru jucătorul de 20 de ani este în continuare foarte puternic, însă Barcelona nu este singurul club care îl monitorizează. Pe lista pretendentelor se află și Manchester City.

Barcelona îl vrea pe Ibrahim Maza

Cotat la 45 de milioane de euro de Transfermarkt, Maza a avut un sezon solid în Bundesliga. Fotbalistul cu origini algerieno-vietnameze a bifat 28 de meciuri în campionat, reușind 3 goluri și 4 pase decisive.