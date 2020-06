Una calda, una rece! CSM Bucuresti, in carti pentru un nou sezon in Champions League! Ce s-a intamplat cu memoriul din Liga Florilor

CSM Bucuresti ar putea juca in Liga Campionilor in sezonul viitor.

Echipa de handbal feminin a anuntat ca cererea pentru un wild card in Champions League a fost validata de forul european, in ciuda faptului ca initial EHF anuntase ca in cursa pentru un wild card nu se afla si formatia bucuresteana, care a ocupat locul 2 in clasamentul Ligii Florilor.

"Ne pare extrem de rau pentru situatia creata mai devreme. Nu va ascundem faptul ca si noua ni s-a oprit inima cand am vazut postarea EHF, dar lucrurile s-au lamurit si suntem cu totii constienti ca a gresi e omeneste. Va asiguram ca participarea echipei feminine a CSMB in EHF Champions League ramane o prioritate pentru noi, deoarece stim ca cei mai frumosi suporteri merita sa vada meciuri de top!", a scris clubul pe retelele de socializare.

Documentul publicat initial, pe care nu se regasea CSM Bucuresti a fost schimbat cu unul corect. In cursa pentru un wild card se afla 12 echipe, iar cluburile care vor beneficia de acest avantaj vor fi anuntate pana pe 19 iunie. Deja calificate in Liga Campionilor sunt alte 9 formatii, printre care si echipa de pe locul 1 in Romania, SCM Ramnicu Valcea.

In alta ordine de idei, reamintim ca Federatia Romana de Handbal a decis sa nu reia campionatul si sa nu se acorde titlul de campioana. Clasamentul a ramas exact asa cum era in momentul intreruperii competitiei, lucru care a nemultumit tabara bucuresteana. Oficialii "tigroaicelor" au transmis un memoriu la FRH cu privire la stabilirea ierarhiei finale in Liga Florilor, iar astazi Consiliul de Administratie al Federatiei l-au analizat si au decis sa il respinga.

"Contestatia celor de la CSM Bucuresti a fost discutata si a fost mentinuta hotararea luata la precedentul Consiliu de Administratie. Nu s-a schimbat nimic", a declarat la finalul sedintei presedintele FRH, Alexandru Dedu.