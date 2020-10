Vipers 30 - 25 CSM Bucuresti | CSM Bucuresti nu poate CASTIGA fara Neagu! Nora Mork isi INVINGE fosta echipa 

CSM Bucuresti incaseaza prima infrangere din Liga Campionilor in acest sezon in deplasarea cu campioana Norvegiei, Vipers Kristiansand.

In absenta Cristinei Neagu, care a fost testata pozitiv cu noul coronavirus si se afla in izolare, 'tigroaicele' nu au reusit sa isi mentina procentajul de 100% al victoriilor si au cedat in fata lui Vipers Kristiansand.

Gazdele s-au distantat inca din minutul 7 al partidei si nu au mai cedat puncte. La pauza, meciul s-a incheiat 13-12, insa romancele nu au profitat de scor pentru a incerca sa treaca la conducere, iar Vipers se distantase la 4 puncte inca din minutul 37.

Nora Mork a jucat impotriva fostei sale echipe, in tricoul careia a prins doar 30 de minute de joc inainte sa iasa accidentata de pe teren. Mork s-a intors in vara in Norvegia din motive personale, dupa cum a dezvaluit intr-un interviu recent pentru EHF.

"Nu a mers asa cum am sperat la CSM, a fost extrem de dificil sa ma accidentez atat de devreme si sa nu pot ajuta pe teren. M-am simtit chiar bine in Bucuresti, insa am decis sa ma intorc in Norvegia din motive personale", a spus Mork pentru EHF.

Mork, care inscrisese 11 goluri pentru Vipers in primele doua meciuri jucate din Liga Campionilor, a reusit sa isi treaca in cont 4 reusite in poarta CSM-ului in aceasta seara.

Hanna Maria Yttereng, care a inscris 5 goluri din 5 lovituri spre poarta a fost desemnata 'Jucatoarea meciului'.

Victoria din aceasta seara o duce pe Vipers pe primul loc, cu trei victorii in trei meciuri si 6 puncte obtinute. CSM ocupa locul 3 in clasament, la egalitate de puncte cu Metz, 4.

Pentru CSM Bucuresti urmeaza meciul de pe teren propriu cu Ferencvaros, de pe data de 18 octombrie.