Noi plecări de la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica

Noi plecări de la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica Superliga
SPORT.RO
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În așteptarea noului sezon, FCSB lucrează la consolidarea lotului.

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Din articol

Acest lucru înseamnă și că mai mulți jucători vor părăsi gruparea roș-albastră.

Mihai Stoica: ”Deocamdată nu vor mai pleca!”

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FCSB s-a despărțit la finalul acestui sezon de Vlad Chiricheș, Baba Alhassan, David Kiki și Mamadou Thiam, toți jucători aflați la final de contract. 

Mihai Stoica a anunțat că nu se mai profilează nicio plecare de la FCSB în următoarele zile. Oficialul fostei campioanei a României spune însă că acest lucru s-ar putea schimba în cursul perioadei de transferuri, în funcție de jucătorii care vor ajunge la gruparea roș-albastră. 

În funcție de ce vom aduce poate vor și pleca. Deocamdată nu vor pleca. Nu mai sunt jucătorii cărora nu li s-a oferit prelungirea”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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