Noi plecări de la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica

Acest lucru înseamnă și că mai mulți jucători vor părăsi gruparea roș-albastră.

Gata! Pleacă de la Barcelona și semnează în Franța: suma încasată de catalani

Cornel Dinu a numit antrenorul ideal pentru Dinamo după plecarea lui Kopic: „Cunoaște trăirile din vestiar”

FCSB s-a despărțit la finalul acestui sezon de Vlad Chiricheș, Baba Alhassan, David Kiki și Mamadou Thiam, toți jucători aflați la final de contract.

Mihai Stoica a anunțat că nu se mai profilează nicio plecare de la FCSB în următoarele zile. Oficialul fostei campioanei a României spune însă că acest lucru s-ar putea schimba în cursul perioadei de transferuri, în funcție de jucătorii care vor ajunge la gruparea roș-albastră.

”În funcție de ce vom aduce poate vor și pleca. Deocamdată nu vor pleca. Nu mai sunt jucătorii cărora nu li s-a oferit prelungirea”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.