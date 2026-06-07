VIDEO Curacao, show TOTAL înainte de debutul la Campionatul Mondial: 4-0 și 10% din populația țării pe stadion!

Curacao, show TOTAL înainte de debutul la Campionatul Mondial: 4-0 și 10% din populația țării pe stadion! CM 2026
SPORT.RO
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CM 2026 se dispută în SUA, Mexic și Canada.

TAGS:
CuracaoCM 2026ArubaDick AdvocaatWillemstad
Din articol

Mii de fani au sărbătorit sâmbătă echipa naţională a Curaçao, după victoria cu 4-0 în meciul amical împotriva ţării vecine, Aruba.

A fost ultima lor repetiţie înainte de plecarea spre Statele Unite, unde mica naţiune caraibiană va concura în prima sa Cupă Mondială.

Duminica viitoare (ora 20:00) vor înfrunta Germania în Grupa E, înainte de a juca împotriva Ecuadorului şi Coastei de Fildeş.

Curacao - Aruba 4-0 pe ”Ergilio Hato” din capitala Willemstad

Festivităţile au început pe un stadion Ergilio Hato arhiplin din Willemstad, capitala ţării, unde aproape 15.000 de spectatori au fost martori la victoria răsunătoare a echipei supranumite „Valul Albastru”.

Cu o suprafaţă de doar 444 km² şi o populaţie de aproximativ 160.000 de locuitori, Curaçao a devenit cea mai mică ţară din istorie care s-a calificat pentru un turneu final al Cupei Mondiale.

Sub îndrumarea experimentatului antrenor olandez Dick Advocaat (78 de ani), echipa şi-a asigurat un loc la Cupa Mondială, rămânând neînvinsă în zece meciuri, cu şapte victorii şi trei remize.

Advocaat demisionase din funcţie în februarie pentru a-şi îngriji fiica bolnavă, înainte de a reveni la conducerea echipei naţionale în mai, după scurtul mandat al compatriotului său Fred Rutten.

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