Mii de fani au sărbătorit sâmbătă echipa naţională a Curaçao, după victoria cu 4-0 în meciul amical împotriva ţării vecine, Aruba.

A fost ultima lor repetiţie înainte de plecarea spre Statele Unite, unde mica naţiune caraibiană va concura în prima sa Cupă Mondială.

Duminica viitoare (ora 20:00) vor înfrunta Germania în Grupa E, înainte de a juca împotriva Ecuadorului şi Coastei de Fildeş.

Curacao - Aruba 4-0 pe ”Ergilio Hato” din capitala Willemstad

Festivităţile au început pe un stadion Ergilio Hato arhiplin din Willemstad, capitala ţării, unde aproape 15.000 de spectatori au fost martori la victoria răsunătoare a echipei supranumite „Valul Albastru”.

Cu o suprafaţă de doar 444 km² şi o populaţie de aproximativ 160.000 de locuitori, Curaçao a devenit cea mai mică ţară din istorie care s-a calificat pentru un turneu final al Cupei Mondiale.

Sub îndrumarea experimentatului antrenor olandez Dick Advocaat (78 de ani), echipa şi-a asigurat un loc la Cupa Mondială, rămânând neînvinsă în zece meciuri, cu şapte victorii şi trei remize.

Advocaat demisionase din funcţie în februarie pentru a-şi îngriji fiica bolnavă, înainte de a reveni la conducerea echipei naţionale în mai, după scurtul mandat al compatriotului său Fred Rutten.