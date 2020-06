Superlovitura pentru CSM Bucuresti! Mai aduc o jucatoare de top langa Neagu! Pe cine au convins sa semneze 

CSM Bucuresti a realizat un transfer foarte important.

Este vorba despre aducerea lui Martine Smeets care are un palmares impresionant.

Olandeza este campioana mondiala en-titre si medaliata cu bronz la Europeanul din 2018.

Sezonul precedent ea a jucat in Franta, la Metz, fiind adversara celor de la CSM Bucuresti in grupele Ligii Campionilor. De-a lungul carierei, sportiva in varsta de 30 de ani a mai evoluat pentru Thuringer HC si SG BBM Bietigheim, in Germania.

In momentul oficializarii transferului, ea a declarat ca este foarte bucuroasa de aceasta mutare.

"Sunt mandra si entuziasmata de semnarea contractului cu CSM Bucuresti. Abia astept sa revin pe terenul de handbal si sunt convinsa ca vom avea un sezon excelent", a spus handbalista, potrivit site-ului echipei.

In alta ordine de idei, CSM Bucuresti se bucura si de revenirea la club a sportivei Barbara Lazovic, care a mai jucat pentru "tigroaice" si in 2018.