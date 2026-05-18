Patronul de la FCSB a anunțat că nu mai puțin de 5-6 jucători vor părăsi echipa, iar alți 5-6 jucători vor veni în această vară.

Gigi Becali: ” O să plece 5-6 jucători, o să vină 5-6 jucători!”

Finanțatorul roș-albaștrilor susține că FCSB nu va transfera niciun jucător din campionatul intern și că toți fotbaliștii care vor veni la echipă vor fi străini.

În plus, Gigi Becali a mărturisit că îi va da o șansă lui Ofri Arad în următorul sezon și a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Octavian Popescu, chiar dacă a transmis că acestuia din urmă îi lipsește bărbăția.

”Nu vreau să vorbesc punctual de jucători, o să plece 5-6 jucători, o să vină 5-6 jucători. Înseamnă mulţi, pentru că sunt mulţi fără valoare. Sunt unii în care mi-am pus baza, m-au ajutat la câştigarea campionatului, dar acum nu mai pot să mă bazez pe ei. Parcă şi-au şters fotbalul din cap.

(n.r. din campionatul intern?) Nu, niciun jucător. Mâine mă întâlnesc cu MM (n.r. Mihai Stoica), îmi prezintă, să aleg şi eu. Doar străini toţi. Doar cu bani, am luat eu vreodată jucători liberi? Duarte nu a fost chiar liber, a avut nişte probleme acolo... Eu nu iau jucători liberi. Ofri Arad a venit aşa pentru că a avut o problemă medicală şi, totuşi, parcă tot am plătit ceva...

Ofri Arad azi mi-a plăcut, e genul de jucător care îmi place mie, joacă rapid şi în faţă. I-am spus lui MM: 'Bă, să ştii că e posibil, începe campionatul, şi o să fie încercat'. Sau George Popescu, i-am spus lui MM: „Bă, aşa calităţi, aşa manipulare a mingii, păcat că n-are bărbăţie, dar nu avem ce să facem, că e din naştere'. Va continua, dar e prea indolent... aia copilărească. Nu e de război...”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.