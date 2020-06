Ii vom duce LIPSA! Nora Mork, una dintre cele mai sexy handbaliste din lume, a plecat de la CSM Bucuresti. Motivul despartirii e dureros

Vicecampioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a ramas fara una dintre cele mai bune, dar si cele mai frumoase jucatoare din lot, norvegianca Nora Mork reziliindu-si contractul din motive care tin de sanatatea familiei.

Campioana europeana si mondiala cu nationala Norvegiei si de 4 ori castigatoare a Ligii Campionilor, Nora n-a avut ocazia sa joace prea mult pentru CSM, ea accidentandu-se grav in vara anului trecut, la putin timp dupa ce a fost transferata. Revenirea lui Mork era asteptata in aceasta primavara, dar nu s-a mai produs in conditiile pandemiei si suspendarii definitive a campionatului intern.

"Din cauza unor probleme grave de sanatate in familia mea, am decis sa ma mut in Norvegia pentru viitorul apropiat. Astfel, pot sa fiu aproape de cei dragi intr-o perioada foarte dificila", a anuntat handbalista de 29 de ani, fara a intra in amanunte.

Admirata pe plan sportiv pentru tehnica impecabila si viziunea in joc, Nora Mork si-a atras numerosi fani si prin aspectul fizic. De altfel, pe contul sau de Instagram, norvegianca combina fotografiile din handbal cu cele din viata privata, punandu-si in valoare feminitatea.