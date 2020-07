Romancele si-au aflat adversarele din Liga Campionilor! Cum arata grupele din care fac parte CSM Bucuresti si SCM Rm. Valcea

Handbalistele de la CSM Bucuresti si SCM Rm. Valcea si-au aflat adversarele din Liga Campionilor.

CSM Bucuresti va face parte din grupa A, alaturi de Metz Handball, Rostov-Don, Vipers, Team Esbjerg, FTC Budapesta, SG BBM Bietigheim si Krim Ljubljana, iar SCM Ramnicu Valcea va intalni, in grupa B, echipele Gyor ETO, Buducnost, Borussia Dortmund, CSKA Moscova, Brest Handball, Odense si Podravka.

Faza grupelor din Liga Campionilor la handbal se va desfasura in perioada 12 septembrie 2020 - 14 februarie 2021.

Primele doua echipe clasate in fiecare grupa vor obtine calificarea in sferturile de finala, iar celelalte formatii se vor infrunta in playoff, in martie, pentru celelalte locuri disponibile.

In aprilie 2021 sunt programate meciurile din sferturile de finala, iar pe 29-30 mai se va disputa Final Four-ul competitiei, care va avea loc la Budapesta.