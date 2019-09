Una dintre cele mai frumoase iubite de fotbalisti socheaza din nou! A aparut intr-o fotografie intima cu alta femeie: FOTO

Nu este prima data cand se intampla acest lucru.

Paulo Dybala, atacantul celor de la Juventus, se poate lauda cu una dintre cele mai frumoase iubite de fotbalist. Oriana Sabatini, nepoata fostei mare jucatoare de tenis, Gabriela Sabatini, este iubita de 23 de ani a jucatorului argentinian. Ea a devenit cunoscuta in Argentina ca model, cantareata si actrita.

Cariera muzica a Orianei nu a fost lipsita de controverse. Intr-un videoclip din urma cu cativa ani, Oriana nu ezita sa apara in imagini in timp ce se saruta cu alta femeie. Iar acum, Oriana a "lovit" inca o data: ea a aparut in noul videoclip al Emiliei Mernes iar o imagine intima cu cele doua a fost postata chiar de Oriana.

In ciudata acestor alegeri din cariera, Oriana si Paulo Dybala formeaza un cuplu la moda in Argentina - inainte de Mondial au aparut zvonuri legate de o posibila escapada a jucatorului, insa cei doi au trecut cu usurinta peste moment. Dupa aceasta fotografie insa, cei de la Gazzetta dello Sport speculeaza pe seama unei suparari a lui Dybala legata de alegerile facute de Oriana in cariera.