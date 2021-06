EXCLUSIV | Ce se mai intampla cu Oprita? Care sunt conditiile si termenul limita pentru semnarea contractului dintre Steaua si antrenor

Daniel Oprita a obtinut cu Steaua doua promovari succesive, in Liga 3 si Liga 2.

Surse din cadrul clubului Steaua au dezvaluit pentru Sport.ro ca discutia decisiva pentru semnarea contractului dintre Steaua si antrenorul Daniel Oprita va avea loc pana la finalul saptamanii viitoare. Cele doua parti sunt foarte aproape de un acord, iar in urmatoarele sapte zile vor avea loc mai multe intalniri intre Oprita, membrii staff-ului sau tehnic si oficialii clubului "ros-albastru", in care se vor discuta in amanunt obiectivele pentru noua stagiune, daca clubul are drept de promovare, bugetul stagional, programul de pregatire al echipei, politica de transferuri, lista de jucatori pe care tehnicianul ii vrea in continuare la club si numele sau profilul pentru acoperirea posturilor deficitare.

Oprita doreste sa atace a treia promovare succesiva, dupa ce a preluat echipa din Liga 4, intr-un moment in care clubul fusese refuzat de mai multi antrenori, si a urcat-o in cele doua divizii superioare, la prima incercare. El militeaza pentru prelungirea contractelor pentru majoritatea fotbalistilor aflati acum in lot. Exista informatia ca antrenorul chiar ar conditiona semnarea noului contract, nu de marirea substantiala a contractului fata de cel avut in Liga 3, ci de pastrarea unor fotbalisti din actualul lot si de transferul unor jucatori cu experienta in Liga 1, care ar putea garanta sanse sporite la o noua promovare.

Termenul limita pentru finalizarea negocierilor ar fi 24 iunie, urmand ca, in saptamana imediat urmatoare, pana pe 31 iunie, clubul sa stabileasca lotul final si sa aiba loc cateva sedinte de antrenament de reacomodare la efort, in Ghencea. Ulterior, pana la startul noului sezon de Liga 2, care va avea loc pe 31 iulie, echipa ar urma sa organizeze cantonamente la baza Steaua sau la Forban, pentru ca apoi sa participe si la un stagiu de pregatire in strainatate, in care sa dispute cel putin cinci meciuri amicale.

"As avea nevoie de doi-trei juniori, care sa se incadreze in regula U20, si patru-cinci jucatori cu experienta ar fi de ajuns. Cu lotul pe care il am acum, sigur as fi intrat in play-off in Liga 2", spunea tehnicianul, in urma cu doua saptamani. Pentru sezonul 2021-2022, Steaua se va lupta pentru primele locuri in Liga 2 si pentru promovare cu Astra Giurgiu, "U" Cluj, Petrolul Ploiesti, Poli Iasi, FC Hermannstadt, FK Csikszereda Miercurea Ciuc si Concordia Chiajna.