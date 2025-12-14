La finalul meciului, tehnicianul român, care a reușit să ducă echipa pe prima poziție în Serie A, le-a bătut obrazul celor care îi cântau prohodul formației milaneze la începutul sezonului, amintind de predicțiile sumbre ale specialiștilor



Întrebat dacă se simte subapreciat, antrenorul român a oferit un răspuns ironic, subliniind lipsa de coerență a criticilor care nu dădeau nicio șansă Interului în urmă cu puțin timp.



„Acum 5 luni trebuia să terminăm pe opt sau pe zece, pentru că păream terminați, dar noi muncim să ne arătăm valoarea. După mine, ar fi nevoie de puțină coerență în toate, dar suntem conștienți de ce avem de făcut și cum trebuie să procedăm. Uneori ne iese, alteori nu. E modul nostru de a privi lucrurile, acceptăm ce se spune, dar cu luciditate față de ceea ce facem. Sunt vorbe pe care le folosim între noi, grupul pune suflet, suntem acolo mereu, în ciuda a tot ce se întâmplă”, a spus Cristian Chivu la microfonul DAZN.



Lupta cu etichetele și negativitatea



Chiar dacă victoria cu Genoa îi asigură fotoliul de lider solitar, Chivu a transmis că nu are timp să savureze clasamentul, gândul său zburând deja către următorul meci.



„Știm cât de iubită e Inter prin Italia, noi ne continuăm munca încercând să ne îmbunătățim și să facem un sezon bun, luptând inclusiv contra acelor negativități și etichete. Mergem înainte cu luciditate și muncă, lucruri care ies mereu la suprafață și pe care acest grup le are în el de cel puțin doi ani. Ne așteaptă un meci important la Riyadh, nu ne uităm la nimic altceva”, a încheiat antrenorul liderului din Serie A.

