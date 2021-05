Meciul tur dintre Steaua si CS Afumati se va disputa cu fani in tribune! Cati spectatori vor putea fi pe stadion

Steaua se lupta cu CS Afumati pentru promovarea in Liga 2.

Cele doua meciuri de baraj sunt programate pe 22 si 29 mai. Meciul tur se va juca sambata, de la ora 17:30, in prezenta a 200 de suporteri.

Stelistii au facut anuntul pe site-ul oficial, unde au scris ca biletele vor fi puse la vanzare intre orele 10-12, la casa de bilete aflata la intrarea in Complexul Sportiv "Steaua" din Ghencea. Biletele, care vor avea pretul de 10 lei, vor putea fi cumparate "doar in baza actului de identitate, insotit de dovada vaccinarii sau a unui test RT-PCR/antigen rapid negativ, in conformitate cu reglementarile de la nivel national, in vigoare."

Meciul tur dintre Steaua si CS Afumati va fi condus la centru de Marcel Birsan, arbitru cu ecuson FIFA, delegat in urma greselilor de arbitraj comise in meciurile din prima faza a barajului, cu Mostistea Ulmu.

Partida dintre Steaua si CS Afumati este programata sambata, de la ora 17:30, si va fi transmisa live pe www.sport.ro.