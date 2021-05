Steaua - CS Afumati, LIVE de la ora 17:30 | Stelistii pornesc asaltul pentru promovarea in Liga 2! Meciul se joaca in prezenta fanilor

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri ale Stelei pe www.sport.ro si pe pagina de Facebook Sport.ro.

In aceasta dupa-amiaza, Steaua primeste vizita celor de la CS Afumati in primul meci din finala barajului de promovare in Liga 2.

Duelul se va juca in prezenta a circa 200 de suporteri, care au putut sa isi cumpere bilete in aceasta dimineata, daca faceau dovada vaccinarii sau a unui test RT-PCR/antigen rapid negativ.

Steaua s-a calificat in aceasta a doua etapa a barajului de promovare dupa ce a trecut de Mostistea Ulmu, scor general 4-0, in timp ce CS Afumati a trecut de FCSB 2, scor 4-2.

Inaintea acestei partide, Iulian Miu a declarat ca isi doreste ca echipa lui Daniel Oprita sa nu aiba emotii in aceasta dubla. "Baietii trebuie sa fim pregatiti, sa nu ne relaxam ca jucam cu Afumati. Echipa trebuie sa fie montata, Daniel Oprita e constient si stie exact cum sa isi faca treaba, jucatorii au experienta si stiu sa gestioneze aceste momente. Speram sa nu avem emotii in aceasta dubla cu Afumati", a spus Miu.

De cealalta parte, antrenorul celor de la CS Afumati a marturisit ca jucatorii sai nu se tem nici de adversari, nici de arbitraj, dorindu-si ca promovarea sa fie extrem de disputata pe teren. "CSA Steaua este favorita, dar eu nu am nicio emotie. Avem o echipa foarte buna, am demonstrat-o si cu FCSB 2 si venim in Ghencea cu dorinta de a invinge. Stiu ce s-a intamplat la meciurile lor cu Ulmu, dar nu mi-e teama de arbitraj. E o finala si noi venim sa ne jucam sansele pe teren", a afirmat Vasile Neagu.

Meciul dintre Steaua si CS Afumati este programat de la ora 17:30 si va fi transmis live pe www.sport.ro.