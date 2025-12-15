Chiar dacă întâlnește o echipă cu înfrângeri pe linie în campionat, FCSB nu a fost periculoasă în prima parte a jocului. Singura ocazie a fost bifată de Alexandru Pantea, astfel că staff-ul tehnic a făcut schimbări de ordin ofensiv înainte de startul reprizei secunde.



Înainte de startul părții secunde, FCSB a efectuat două modificări. Alexandru Stoian l-a înlocuit pe Mihai Toma, jucătorul U21 al campioanei României, iar Malcom Edjouma a fost aruncat în joc în locul lui Mamadou Thiam, astfel că, cel mai probabil, Florin Tănase va fi atacant pentru a doua parte a jocului.



Echipele de start din Unirea Slobozia - FCSB:



Unirea Slobozia : Popa - Dorobanțu, Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiji, Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau

: Popa - Dorobanțu, Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiji, Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau Rezerve: Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund

FCSB : Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - Olaru, Șut - Cisotti, Tănase, Toma - Thiam

: Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - Olaru, Șut - Cisotti, Tănase, Toma - Thiam Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, A. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, Stoian



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de trei ori, fiecare a reușit câte o victorie, iar o partidă s-a terminat la egalitate.



Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 10 august 2025, FCSB - Unirea Slobozia 0-1, gol marcat de Raul Rotund.



Partida va fi una specială pentru Andrei Prepeliță, care a evoluat timp de patru sezoane în tricoul roș-albastru (2011-2012 / 2014-2015). A câștigat de trei ori titlul cu FCSB, alături de care a evoluat și în cupele europene (30 jocuri / un gol), inclusiv în grupele UCL.

