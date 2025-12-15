Alberto Soro a deschis scorul în minutul 24, din pasa lui Cătălin Cîrjan. În actul secund, Cristi Mihai a dus scorul la 2-0 în minutul 68, Stipe Perica a majorat diferența în minutul 76, iar Cătălin Cîrjan a înscris ultimul gol al ”câinilor” în minutul 90+2.



Astfel, Dinamo s-a apropiat la doar un singur punct de primul punct de prima poziție, ocupată de Rapid. Înainte de ultima etapă, pe care ”câinii” o vor disputa la Arad, cu UTA, Andrei Nicolescu face un anunț important.



Andrei Nicolescu anunță: Karamoko și Musi pot reveni în lot pentru meciul cu UTA



Președintele clubului spune că Zeljko Kopic ar putea avea la dispoziție doi jucători importanți, care au lipsit în ultima perioadă din cauza unor accidentări. Este vorba despre Mamadou Karamoko și Alexandru Musi.



„Karamoko încă simte ceva. RMN-ul a ieșit neconcludent, așa că nu am vrut să riscăm, dar el se antrenează. El a simțit ceva pe hamstring, a avut o mică leziune, la RMN a ieșit puțin neconcludent și pentru că nu era momentul să forțăm, la fel cum am decis și cu Musi, am ales să mai avem câteva zile pentru recuperare.



Este vorba doar de procesul de recuperare pe care nu am vrut să-l grăbim. Cred că atât Karamoko, cât și Musi vor fi în lot pentru ultimul meci din acest an”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.



Anunțul lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a demolat-o pe Metaloglobus



După meci, Kopic a anunțat că va avea de muncă în fereastra de transferuri din iarnă. Croatul vrea să consolideze lotul pentru a rămâne cât mai sus în clasament la finalul sezonului regulat.



”Trebuie să acoperim câteva poziții în echipă. S-a dus mare parte din sezon, suntem în față. Mai sunt 10 meciuri de jucat din sezonul regulat. E important că am reușit să câștigăm.



Nimic nu s-a schimbat, mai sunt multe meciuri de jucat. Vom avea niște întâlniri în următoarele zile. Sper să avem o echipă mai puternică din iarnă”, a spus Zeljko Kopic.

