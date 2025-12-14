Ilie Dumitrescu i-a atras atenția lui Gigi Becali că va avea o problemă majoră cu privire la cele cinci transferuri pe care își dorește să le facă la FCSB în perioada de mercato din iarnă.

Ilie Dumitrescu l-a „încolțit” pe Gigi Becali

Fostul mare internațional român i-a comunicat patronului roș-albaștrilor, conform digisport.ro, că fotbaliștii respectivi, cu excepția lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt, vor avea nevoie de timp de adaptare.

Becali vrea să aducă jucători liberi de contract. Prin urmare, sportivii nu vor avea meciuri recente jucate, ceea ce ar însemna, în mod normal, că nu vor putea întări rapid campioana en-titre.

În fața situației, Gigi Becali nu a avut o replică spontană, așa cum a obișnuit el. Latifundiarul i-a răspuns lui Dumitrescu într-o manieră evazivă, fiind pus în dificultate de argumentul analistului TV.

Redăm dialogul între Ilie Dumitrescu și Gigi Becali:

Ilie Dumitrescu: În iarnă, Gigi, vor fi aduși jucători care nu au mai jucat de foarte mult timp. Tu nu o să aduci altfel de jucători, în afara lui Ciubotaru, care evoluează la Hermannstadt. Tu aduci jucători liberi de contract, da? Păi, de când nu a mai jucat Duarte într-un meci oficial?

Gigi Becali: Nu știu, eu știu...

Ilie Dumitrescu: Deci, cei pe care-i aduci, dacă nu au jocuri, ritm, intensitate, nu pot intra imediat.

Gigi Becali: Nu știu ce pot, ce nu pot, eu o să iau cinci jucători.

Partidele cruciale pe care le vor rata jucătorii aduși în iarnă

FCSB speră din nou la calificarea în play-off-ul Europa League, după victoria cu Feyenoord (4-3). Pentru a realiza o nouă performanță la nivel european, roș-albaștrii au nevoie de minimum patru puncte în ultimele două etape ale grupei unice din competiție.

Adversarele vor fi însă dificile: Dinamo Zagreb în deplasare (22 ianuarie) și Fenerbahce acasă (29 ianuarie). Fotbaliștii pe care îi va aduce Gigi Becali în iarnă nu vor putea evolua în cele două confruntări. Vor fi introduși pe lista UEFA doar în următoarele partide, dacă va fi cazul.

