BREAKING NEWS! "Nu voi mai finanta echipa! Nu merita!" Lovitura pentru Mostistea dupa barajul cu Steaua! Patronul a anuntat ca se retrage

Mostistea Ulmu a pierdut ambele meciuri cu Steaua din barajul de promovare in Liga 2.

Returul nu a fost lipsit de scandal, dupa un penalty acordat la Pacionel, prin care 'militarii' au deschis scorul. Jucatorul Stelei a cazut in careu, dupa un duel cu Dogaru, iar oaspetii au reclamat arbitrului ca totul s-a petrecut in afara careului.

Vasile Tarsolea, patronul Mostistei a intrerupt meciul in minutul 78, cand le-a cerut jucatorilor sai sa iasa de pe teren, in semn de protest, insa dupa trei minute de negocieri, partida a fost reluata.

La finalul meciului, finantatorul a reclamat arbitrajul si a anuntat ca retrage finantarea de la echipa.

"E un sentiment pe care l-am avut si data trecuta. Un sentiment de deja vu. Am vrut sa scot echipa de pe teren pentru ca am vazut de cateva ori filmarea si m-am lamurit. Acea simulare mai mestesugita, mai repetata, ca data trecuta, s-a agatat de jucatorul nostru si cu asta basta! Nu i-am mai scos la insistenta jucatorilor, ca sa nu le rapesc aceasta placere.

Echipa noastra n-a fost deloc inferioara, nu vad de ce e greu sa te lupti cu Steaua. Ne-am luptat cu influenta Stelei, nu cu altceva.

Nu, nu voi mai finanta echipa. Noi am si zis, nu merita, peisajul asta nu e propice pentru performanta. Ce rost are sa faci eforturi, sacrificii personale? Ca sa ce? Nu ma poate obliga nimeni sa fiu umilit si sa fac si eforturi. Nu s-a vazut ca CSA a fost ajutata? Acel arbitru a facut din proprie initiativa in primul meci? Acum, aceeasi poveste, acelasi penalty!", a spus Vasile Tarsolea la finalul meciului.