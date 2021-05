Becali, tradat de un fost jucator al FCSB! Ajuns liber de contract, fotbalistul e gata sa semneze cu Steaua

Gigi Becali, tradat de un fost jucator pe care l-a avut in curte.

Alexandru Lazar, fost jucator la FCSB, a vorbit despre rivalitatea dintre clubul lui Becali si Steaua. Mijlocasul central considera ca disputa este una strict birocratica si sustine ca el a jucat la Steaua Bucuresti.

Desi s-a aflat sub contract cu clubul patronat de Gigi Becali timp de cinci ani de zile (2006-2011), Lazar recunoaste ca nu ar refuza o oferta venita din partea Stelei.

"Eu am jucat cu o emblema. Eu aveam si FCSB pe spate, dar aveam scris Steaua Bucuresti. Pe echipamentele de antrenament scria FCSB.

E o oportunitate buna. De ce nu? E un proiect frumos acolo (n.r. - la CSA). Stiu ca vor sa promoveze, vor avea si un stadion nou. Vedem ce va fi. E o varianta buna.

Eu nu comentez deciziile judecatoresti, eu stiu unde am jucat. Am avut o emblema pe piept. Stiu cine m-a platit, stiu unde am jucat, eu m-am antrenat unde e CSA.

Am jucat 5 ani la Steaua Bucuresti. Care o fi… ei stiu intre ei. Eu stiu ca am iubit Steaua de mic. Sunt niste acte care ma depasesc. Da, pe mine m-a platit Becali. E pacat ca brandurile mari se duc si esti obligat sa o iei din Liga 4. In loc sa ne ajutam intre noi, ne dam in cap", a spus Alexandru Lazăr, pentru Pro Sport.

Alexandru Lazar si-a reziliat de curand contractul cu Concordia Chiajna, echipa din esalonul secund. Pe parcursul carierei, fotbalistul ajuns acum la 30 de ani a mai evoluat pentru cluburi precum FCSB II, Viitorul, ACS Poli Timișoara, Berceni, Ontinyent, Messina, Academica Clinceni, CD Acero.