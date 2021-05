EXCLUSIV | "Pentru mine FCSB este Steaua!" Antrenorul lui PAOK se implica in scnadalul dintre Gigi Becali si CSA

Cunoscut ca un rival al Stelei, Razvan Lucescu se pronunta si el in acest razboi.

Razvan Lucescu e de parere ca patronul FCSB-ului greseste in abordarea pe care o are la formatia bucuresteana si spune ca daca ar da credit si mana libera unui antrenor, in conditiile in care investeste bani buni, ar putea avea alte rezultate in viitorul apropiat. Tehnicianul a mai spus ca echipa lui Becali este cea pe care el o considera ca fiind Steaua si pe care a infruntat-o in Romania.

"Nu il cunosc foarte bine pe Gigi Becali dintr-un anumit punct de vedere, nu am avut relatii de prietenie. Nu ne-am intalnit niciodata pe undeva. Din afara, pot spune ca are o pasiune extraordinara, a investit foarte multi bani, are o idee, vrea sa aduca jucatori tineri, de talent, plateste pentru acest lucru.

Dar din punct de vedere al gestiunii tehnice a echipei, greseste. Aici este treaba antrenorului. Daca vrea sa obtina performante si daca el chiar vrea ca jucatorii pe care plateste bani importanti sa creasca si sa ajunga la o valoare mare, trebuie sa obtina rezultate si performante la nivelul numelui Stelei.

Poate face asta daca isi aduce un antrenor cu personalitate si sa il lase in pace. Eu consider ca FCSB e Steaua. De ce sa ma prefac ca este asa? Pentru mine, FCSB este Steaua. Ce a fost acolo, nu stim. Gigi Becali la acel moment, a preluat Steaua si a dus-o mai departe. A ridicat imaginea, a continuat sa ridice imaginea si dupa 12 ani sau cati au trecut, sa vii sa spui: 'Nu mai e Steaua!' Nu e ok, nu e ok pentru fotbalul romanesc", a spus Razvan Lucescu la Ora Exacta in Sport.