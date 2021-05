EXCLUSIV | "Am vrut sa ma distrez cu CSA, sa rad de ei!" Ce spune Becali dupa ce FCSB 2 a ratat barajul cu Steaua: "Poate ii scoate Afumatiul"

FCSB poate pierde un nou titlu in fata rivalei CFR Cluj.

Desi a condus clasamentul timp de cateva etape bune, FCSB se va multumi cu locul secund daca CFR castiga miercuri, la Botosani. Astfel ca, scaunul lui Toni Petrea tremura tare de tot.

Se stie ca Becali este un antrenor care nu ofera prea mult timp unui antrenor pentru a demonstra. Astfel, dupa un an de zile in care a reusit sa castige doar Cupa Romaniei, in sezonul precedent, Toni Petrea ar putea pleca de la FCSB.

Gigi Becali a vorbit despre urmatorul antrenor de la FCSB: "Vine antrenorul care vrea sa faca ce spune Becali. Ce sa facem, asa ne distram si noi la fotbal, ca fotbalul e joc, nu e razboi. E si business, asta e urat. Eu mi-am pus business-ul la adapost, pentru ca am 10 milioane in cont. Cine are 2 milioane datorie la fisc nu mai rade (n.r. Dinamo)”, a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.

Becali crede ca nu este un esec ca a doua echipa nu a reusit sa ajunga in finala barajului de promovare, chiar daca rivala CSA Steaua va avea sansa sa ajunga in liga a doua.

„Unii spun ca am avut ambitie… E adevarat ca am vrut sa ma distrez cu CSA ca sa ii tin pe loc, dar nu cu riscul sa pierd campionatul. Aseara, l-am sunat pe Meme si era suparat. L-am intrebat «Ce ai, ma?» Zice: «Ne-au batut aia cu 4-1» si am inceput sa rad.

Eu voiam sa ii tin ca sa ma distrez, ca sa rad de ei, dar nu am putut. Poate rad ca poate ii scoate Afumatiul si rad. Nu ma mai intereseaza pe mine. intr-un fel si ca nume imi place FCSB ca inseamna «Faci Ce Spune Becali». Eu pot sa spun Steaua daca vreau, dar imi place cum suna FCSB”, a mai spus Gigi Becali, la Pro X.