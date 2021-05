"Ce-s eu, elefantul?!" Becali, reactie de ultima ora dupa ce FCSB 2 a fost umilita in razboiul de la distanta cu Steaua: "Am ras, m-am distrat cu ei! Nu-mi pasa mie de CSA"

Gigi Becali s-a razgandit. Nu-l mai intereseaza liga a 3-a dupa ce a ratat sansa de a bloca Steaua din drumul spre B.

Becali spune ca a aflat abia duminica seara despre eliminarea FCSB 2 in fata Afumatiului. Are de gand sa faca schimbari la echipa a doua, nemultumit de rezultat. "Daca voiam sa blochez CSA, trimiteam fotbalistii titulari de la prima echipa", spune patronul FCSB.

"Nu ma intereseaza pe mine! Eu voiam sa rad. Ca dovada ca n-am lasat jucatori, n-ati vazut? Ma interesa pentru ca eram in Divizia C si trageam la promovare si noi. Au fost Coman, Morutan, Olaru, Tanase? Daca voiam sa-i blochez, nu-i trimiteam pe jucatorii astia? Am incercat cu ce am avut... Am incercat, da. Daca puteam, faceam mai mult. N-am putut, n-am facut. Ma intereseaza si de CSA pe mine?

Ce sunt eu, elefantul? Am 63 de ani! Nu exista niciodata ca nu ma intereseaza, ca nu jucam fotbal daca nu ma interesa. Ma interesa sa blochez. Dar depinde cat te intereseaza. E o disctractie pentru mine. Nu sunt eu elefantul. Eu performanta, eu bani, eu sa scot CSA, eu Liga Campionilor, eu campionatul. Bai, tata, toate ma intereseaza dintotdeauna. Si in viitor o sa ma intereseze. Dar cand nu iese ceva, ma distrez. Radeam, n-am facut eu caterinca? Asta e fotbal sau ce e? Gata, m-a interesat si acum s-a terminat. La revedere, n-am putut. Stau suparat acum, vai?", a spus Becali la Digisport.

"Pe la 7-8 am aflat rezultatul. Sa vedem care-i problema si cu academia. Nu-i in regula daca te bate Afumatiul cu 4-1. Trebuie facute niste investigatii, sa vedem care-i situatia daca te bate Afumatiul cu 4-1. Inseamna ca n-avem selectie asa buna acolo", a incheiat Becali.