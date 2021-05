Incredibil! Echipa din Romania care le speria pe Steaua, Dinamo si Rapid e aproape sa se desfiinteze a 4-a oara in ultimii 7 ani. Anunt de ultima ora

Sunt de 'Cartea Recordurilor', dar nu din motivele pe care si le-ar fi dorit.

Continuatoarea Gloriei Bistrita, ACS Unu Fotbal Club Gloria, e aproape sa dispara, dupa ce echipa a pierdut finantarea. Sperietoare pentru Steaua, Dinamo sau Rapid pe vremea lui Jean Padureanu, Gloria e acum la un pas sa mai intre o data in istorie. Orasul Bistrita poate ramane fara echipa a 4-a oara in ultimii 7 ani!

Condusa de Ioan Horoba, fost sef in Liga 1 la Gloria si Gaz Metan, ACS Unu a terminat campionatul pe 3 in seria a 10-a din liga a 3-a, in spatele lui Minaur Baia Mare si al lui SCM Zalau. Asteptata sa se implice la anul in lupta pentru promovare, echipa le da o veste proasta fanilor din oras.

"Consiliul Judetean ne-a anuntat ca nu ne mai poate sprijini si ca ar fi randul primariei sa o faca. Suntem hotarati sa ne desfiintam intr-o saptamana, daca nu gasim in primarie nicio raza de speranta", a spus Horoba, citat de Sportul Bistritean.