"Am promis ca nu voi juca vreodata la Steaua sau Dinamo". Daniel Pancu, dezvaluiri inedite, de la 19:00, pe www.sport.ro 

Daniel Pancu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Legenda Rapidului a facut o serie de dezvaluiri interesante despre viata personala, dar mai ales despre cariera sa. Fotbalistul a povestit despre timpul petrecut la Rapid si la Besiktas, dar si despre actuala generatie de sportivi si ce ii lipseste pentru a ajunge la rezultatele impresionante din trecut.

"Cand am venit la Rapid, in 1997, am promis ca nu voi juca niciodata la Steaua sau la Dinamo. Ma bucur ca am reusit sa-mi tin promisiunea.", a marturisit Pancu.

