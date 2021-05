BREAKING NEWS | "Pot sa schimb oricand numele FCSB in Steaua!" Becali, anunt de ultima ora in razboiul cu Armata

Gigi Becali spune ca nu-l mai intereseaza disputa cu Clubul Armatei pentru identitatea Stelei.

Patronul FCSB sustine ca poate schimba in orice moment numele echipei din FCSB in Steaua, dar refuza sa o faca. Becali e ironic si spune ca initialele inseamna, de fapt, "Faci Ce Spune Becali". Becali spune ca-si permite glume pentru ca sta pe un munte de bani.

"Eu acum spun FCSB, imi place. Pot sa schimb numele in Steaua, daca vreau. Mie imi place FCSB ca inseamna 'Faci Ce Spune Becali'. Hahhaha! Faci ce spune Becali! Vine antrenorul care face ce spune Becali. Ce sa facem? Asa ne distram si noi la fotbal, e joc, nu razboi.

E si business. De aia rad, ca am pus businessul la adapost. Am 10 milioane in cont. Cine are datorie doua milioane la ANAF? Stiti voi cine are un milion, doua! Eu rad! Am 10 milioane in cont! Asa ca rad", a spus Becali la PRO X.