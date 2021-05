Mai e o saptamana pana la razboiul asteptat de toata tara! Ce jucatori poate trimite Becali ca sa blocheze Steaua in liga a 3-a! Lista completa

Becali vrea cu orice pret sa opreasca Steaua din drumul spre liga secunda.

FCSB 2 s-a impus in turul semifinalei barajului cu Afumati (1-0) si are sanse mari sa mearga in finala cu Steaua. Daca va ajung acolo, echipa lui Becali are avantajul ca disputa mansa secunda pe teren propriu, in weekendul 29-30 mai. Prima parte a luptei e programata weekendul viitor, in Ghencea.

Lovit rau de accidentari, lotul echipei mari nu permite prea multe manevre. Chiar si asa, Becali a trimis in acest retur din C mai multi jucatori importanti sub comanda lui Vintila. Portarul Tarnovanu, fundasul Alexanru Stan, mijlocasii Octavian Popescu, Filip, Nedelcu, Oaida, Sut sau Simion, dar si atacantul Buziuc au fost directionati de Becali catre liga a 3-a in mai multe momente ale sezonului.

FCSB 2 - Steaua coincide cu finalul luptei pentru titlu din Liga 1, asa ca Gigi nu va avea spatiu de improvizatie. In acelasi weekend in care ar urma sa intalneasca Steaua cu echipa a doua in meci decisiv, FCSB are derby de campionat la Cluj, cu CFR, in ultima runda a playoff-ului.

Cel mai probabil, in C vor juca Tarnovanu, Filip, Stan, Simion, Robert Ion sau Buziuc. Nu este exclus nici ca Vukusic sa apara pe teren contra Stelei, daca va fi apt din punct de vedere medical.

Lista completa a jucatorilor FCSB care pot fi trimisi la echipa secunda:

Portari – Mihai Udrea, Stefan Tarnovanu, Toma Niga

Fundasi – Alexandru Pantea, Christian Tand, Marian Botezatu

Mijlocasi – Lucian Filip, Dragos Nedelcu, Razvan Oaida, Gabriel Simion, Robert Ion, Andrei Pandele, Laurentiu Ardelean, Tudor Moldovan, Ciprian Timiş

Atacanti – Ante Vukusic, Alexandru Buziuc, Andrei Istrate, Octavian Popescu, Gabriel Fulga, Rares Trif, Andreas Chiritoiu, Robert Tudor