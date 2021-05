Palma primita de Gigi Becali de la un fost atacant de top al FCSB! Fotbalistul, dispus sa semneze cu Steaua

Gigi Becali, tradat de un fost atacant al FCSB.

Andrei Cristea a retrogradat in acest sezon cu Poli Iasi, insa este gata pentru o noua aventura fotbalistica.

Fostul jucator al FCSB, ajuns acum la 37 de ani, a dezvaluit ca va face o pauza de doua saptamani, dupa care va lua o decizie in privinta viitorului sau.

Desi a scris istorie alaturi de FCSB, in perioada 2004-2006 (a castigat doua titluri de campion), Andrei Cristea recunoaste ca nu ar spune nu unei oferte venite de la Steaua.

"In primul rand, la Steaua ma bucur ca sunt fostii mei colegi. Este George Ogararu, Daniel Oprita, Bostina, Miu. Alaturi de Bostina am jucat si la Steaua si la Dinamo. Am invatat foarte multe de la ei, sunt mandru. Le urez bafta celor de la CSA!

Daca ar fi un club organizat, care sa aiba o anumita strategie si care sa-si doreasca lucruri frumoase, de ce nu? Dar, deocamdata vreau sa analizez bine, sa se termine campionatele. In maximum doua saptamani vreau sa ma decid!", a spus Cristea, la Digi Sport.