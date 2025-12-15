VIDEO ”E surpriza campionatului?” Dumitru Dragomir, fără perdea: ”Doar o întâmplare, vedeți-vă de treabă”

&rdquo;E surpriza campionatului?&rdquo; Dumitru Dragomir, fără perdea: &rdquo;Doar o &icirc;nt&acirc;mplare, vedeți-vă de treabă&rdquo; Superliga Dumitru Dragomir
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Botoșani are un parcurs extrem de bun în noul sezon.

TAGS:
Dumitru DragomirFC BotosaniSuperliga
Din articol

Echipa pregătită de Leo Grozavu a bifat 38 de puncte în 20 de etape și se află la egalitate de puncte cu ocupanta locului secund, Dinamo, și la o lungime de liderul Rapid. 10 victorii, opt remize și două eșecuri au înregistrat moldovenii până acum.

”E surpriza campionatului?” Dumitru Dragomir, fără perdea: ”Doar o întâmplare, vedeți-vă de treabă”

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), consideră că poziția bună a lui FC Botoșani în clasament e o pură întâmplare. Totodată, Dragomir l-a lăudat pe Valeriu Iftime, patronul moldovenilor.

”(n.r. E Botoșani surpriza campionatului?) O întâmplare, vedeți-vă de treabă! Dar e de felicitat Iftime, că rezistă de atâția ani și bagă banii lui! Așa ar trebui să fie mulți. Dar în România e sărăcie multă”, a spus Dragomir.

În etapa #20, FC Botoșani a remizat cu FC Argeș, scor 0-0. În următoarea etapă, moldovenii o vor întâlni acasă pe CFR Cluj vineri, 19 decembrie, de la ora 20:00. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată clasamentul Superligii

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București
&bdquo;Comoara ascunsă&rdquo; a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la c&acirc;teva ore de București
ARTICOLE PE SUBIECT
Cosmin Contra este implicat &icirc;ntr-un club din Rom&acirc;nia: &bdquo;M-am &icirc;nhămat la acest proiect&rdquo;
Cosmin Contra este implicat într-un club din România: „M-am înhămat la acest proiect”
ULTIMELE STIRI
Manchester United - Bournemouth 1-0, ACUM pe VOYO | Meci tare &icirc;n Premier League
Manchester United - Bournemouth 1-0, ACUM pe VOYO | Meci tare în Premier League
Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian
Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian
Vine amenda? Florin Tănase e bun de plată după meciul cu Slobozia
Vine amenda? Florin Tănase e bun de plată după meciul cu Slobozia
Două reveniri de senzație la Dinamo, &icirc;nainte de ultimul meci din 2025: Cred că vor fi &icirc;n lot&rdquo;
Două reveniri de senzație la Dinamo, înainte de ultimul meci din 2025: Cred că vor fi în lot”
Costin Ștucan vă invită la &bdquo;Fața la joc&rdquo;. Ediție specială, de la 00:05, pe Pro TV și VOYO
Costin Ștucan vă invită la „Fața la joc”. Ediție specială, de la 00:05, pe Pro TV și VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: &bdquo;Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!&rdquo;

Cristi Chivu a ieșit la atac după victoria cu Genoa: „Acum 5 luni ziceau că terminăm pe 10!”

Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali

Cu ce problemă se va confrunta FCSB după fereastra de achiziții din iarnă. Dilema lui Ilie Dumitrescu și reacția lui Gigi Becali

&rdquo;Pe făraș&rdquo; după ce a fost umilit de FCSB?! &rdquo;Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică&rdquo;

”Pe făraș” după ce a fost umilit de FCSB?! ”Crede că toți suntem idioți! Arată o mentalitate mică”

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: Chiar e adevărat?

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?"

Daniel Niculae a răbufnit după Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2: &bdquo;Sunt supărat!&rdquo;. Ce a spus despre Dorinel Munteanu

Daniel Niculae a răbufnit după Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2: „Sunt supărat!”. Ce a spus despre Dorinel Munteanu



Recomandarile redactiei
T&acirc;r&acirc;ș-grăpiș spre play-off! FCSB se apropie și mai mult de locul 6
Târâș-grăpiș spre play-off! FCSB se apropie și mai mult de locul 6
Vine amenda? Florin Tănase e bun de plată după meciul cu Slobozia
Vine amenda? Florin Tănase e bun de plată după meciul cu Slobozia
Două reveniri de senzație la Dinamo, &icirc;nainte de ultimul meci din 2025: Cred că vor fi &icirc;n lot&rdquo;
Două reveniri de senzație la Dinamo, înainte de ultimul meci din 2025: Cred că vor fi în lot”
Manchester United - Bournemouth 1-0, ACUM pe VOYO | Meci tare &icirc;n Premier League
Manchester United - Bournemouth 1-0, ACUM pe VOYO | Meci tare în Premier League
Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian
Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian
Alte subiecte de interes
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: Are șanse foarte mari!
Verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: "Are șanse foarte mari!"
Dumitru Dragomir, verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: &rdquo;&Icirc;l amețește Gigi!&rdquo;
Dumitru Dragomir, verdict despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB: ”Îl amețește Gigi!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor &icirc;ntr-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

stirileprotv Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice &icirc;ncălcarea protocolului de coaliție

stirileprotv USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice încălcarea protocolului de coaliție

&bdquo;Comoara ascunsă&rdquo; a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la c&acirc;teva ore de București

stirileprotv „Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!