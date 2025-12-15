Echipa pregătită de Leo Grozavu a bifat 38 de puncte în 20 de etape și se află la egalitate de puncte cu ocupanta locului secund, Dinamo, și la o lungime de liderul Rapid. 10 victorii, opt remize și două eșecuri au înregistrat moldovenii până acum.



”E surpriza campionatului?” Dumitru Dragomir, fără perdea: ”Doar o întâmplare, vedeți-vă de treabă”



Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), consideră că poziția bună a lui FC Botoșani în clasament e o pură întâmplare. Totodată, Dragomir l-a lăudat pe Valeriu Iftime, patronul moldovenilor.



”(n.r. E Botoșani surpriza campionatului?) O întâmplare, vedeți-vă de treabă! Dar e de felicitat Iftime, că rezistă de atâția ani și bagă banii lui! Așa ar trebui să fie mulți. Dar în România e sărăcie multă”, a spus Dragomir.

