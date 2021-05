Steaua - Mostistea Ulmu, LIVE de la 11:30 | Echipa lui Oprita, aproape de calificarea in a doua runda a barajului de promovare in Liga 2

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Steaua si Mostistea Ulmu pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Steaua mai are un pas pana sa se califice in a doua runda a barajului de promovare in Liga 2, acolo unde cel mai probabil va juca cu FCSB 2. Echipa lui Oprita s-a impus cu 2-0 in turul cu Mostistea Ulmu, insa meciul s-a incheiat cu un scandal.

'Militarii' au avut probleme jucatorii Mostistei Ulmu, prima repriza venind cu multe ocazii de gol din partea lor. In a doua repriza, arbitrul a inventat un penalty pentru Steaua, dupa o simulare a lui Pacionel, iar oficialii echipei din Ulmu au anuntat nervosi la finalul mecicului ca nu se vor prezenta la retur.

Cu toate astea, conducatorii din Ulmu s-au razgandit, iar meciul se va desfasura astazi.